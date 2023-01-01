В Пермском крае на месте закрытой шахты образовался провал Поделиться Твитнуть

обвал шахты №42 / скриншот с видео в сообществе «Мой город — Кизел»

В Кизеле Пермского края на месте шахты № 42 образовался провал грунта. Видео с места ЧП в сообществе «Мой город — Кизел» выложили местные жители. Когда сделана запись, не уточняется.

На кадрах виден обвалившийся на несколько метров грунт, сам провал в шахту, торчащие куски арматуры, слышны звуки продолжающегося разрушения.

В комментариях к посту сообщается, что в районе шахты давно нет жилых домов, поэтому опасности для людей нет, однако некоторые жители обеспокоены: «Весь город— сплошные шахты, и что дальше?».





Власти Кизела пока не комментировали информацию.

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