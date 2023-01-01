Елена Синица
Реки КУБа очистят за счёт федеральных средств
Решение принял Свердловский районный суд Перми
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В Свердловский районный суд Перми обратились три жителя Кизела с иском к Минэнерго России и ФГБУ по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт Кизеловского угольного бассейна. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Судом установлено, что загрязнение водных объектов, расположенных на территории Пермского края, происходит в связи с изливами кислых вод из горных выработок в виде подземных и открытых шахт.
Кроме того, установлено, что предельно допустимая концентрация загрязняющих веществ превышает допустимую норму.
По решению суда, на федеральный Минэнерго возложена обязанность по финансированию очистных мероприятий.
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