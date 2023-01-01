Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермская художественная галерея и рестораторы начали обсуждение концепции музейного кафе Оно займёт 240 кв. метров на двух этажах Поделиться Твитнуть

В Пермской государственной художественной галерее 24 июля прошла рабочая встреча с представителями ресторанного бизнеса, на которой было начато обсуждение концепции музейного кафе.

Планируется, что кафе будет расположено в двухэтажном историческом здании, сохранённом и интегрированном в новый архитектурный комплекс. В галерее его называют «голландским домиком». Площадь зала будущего кафе – 240 кв. м на двух этажах. Предусмотрена возможность входа в него как с улицы, так и из фойе галереи. Кроме того, в фойе планируется расположить кофе-пойнт.

Как сообщила директор галереи Юлия Тавризян, на встречу пришло около 10 рестораторов, которые с интересом выслушали презентацию, задали несколько вопросов и ушли думать. «Это был такой прикидочный диалог: что можно, чего нельзя, какой формат кафе может быть реален, кто будет готов к сотрудничеству, какие есть запросы бизнеса, что мы можем предложить. Мы рассказали о том, где будет кафе, какие его параметры, чего бы мы хотели, какие есть целевые группы... У них бизнес – у нас социальная функция. Надо договариваться. Всё ещё впереди», – говорит директор галереи.

По словам Юлии Тавризян, руководство художественного музея просит у строителей, чтобы фасад старинного здания сохранился по возможности в том виде, в каком он был оставлен заводом «Ремпутьмаш». В заводское время вокруг фасада шла кружевная чугунная лесенка и галерея, перед входом стояла скульптура соленоса – «солёные уши», а под краем крыши размещался гигантский багор, с помощью которого с берега цепляли баржи с солью: в этом месте – у впадения Егошихи в Каму – до начала ХХ века как раз происходила загрузка соляных барж. На время строительства исторические артефакты от «голландского домика» были убраны, однако сотрудники галереи надеются, что они будут возвращены на место.

Как уже сообщалось, ввод в эксплуатацию нового здания Пермской художественной галереи планируется в первом квартале 2024 года, первая выставка – летом 2024 года. «Новый компаньон» подробно рассказывал, как будет организована музейная экспозиция в новом здании.

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