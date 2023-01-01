Новое здание Пермской художественной галереи введут в эксплуатацию в первом квартале 2024 года Сооружение конструктива здания практически завершено Поделиться Твитнуть

Новое здание Пермской государственной художественной галереи (ПГХГ) достроят и введут в эксплуатацию в первом квартале 2024 года. На данный момент сооружение конструктивных элементов музея практически завершено, стартовали отделочные работы. Об этом агентству «Интерфакс» рассказал инженер по надзору за строительством ПГХГ Игорь Наумов.

По его словам, «объект будет введен в конце первого квартала 2024 года».

Строительство нового здания галереи ведётся в историческом центре Перми на территории культурного пространства «Завод Шпагина» с весны 2021 года в рамках адресной инвестиционной программы Пермского края и федерального софинансирования. Ранее по поручению председателя правительства России Михаила Мишустина из бюджета РФ на возведение галереи было выделено 1,75 млрд руб. Общая площадь объекта превысит 21 тыс. кв. м.

В середине мая сообщалось, что на первом этаже нового шестиэтажного здания Пермской художественной галереи строители приступили к отделке.

Первая выставка в новом здании откроется летом 2024 года.

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