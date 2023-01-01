На первом этаже новой галереи в Перми начались отделочные работы В начале лета для фасадов здания привезут шестиметровые стеклянные витражи Поделиться Твитнуть

На первом этаже нового шестиэтажного здания Пермской художественной галереи строители приступили к отделке. Об этом в своём telegram-канале сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. 16 мая он побывал на стройплощадке.

Также подрядчик ООО «ЛимакМаращСтрой» в настоящее время занят восстановлением облика трёх корпусов бывшего завода Шпагина литеры О, Ц и Н — они будут вписаны в единое пространство галереи. В них планируют разместить кафе, детский кластер, где могут проходить творческие развивающие занятия и выставки поделок

По словам глава региона, всего на объекте сейчас трудятся более 300 человек. Работа идёт в две смены.

«В начале лета ожидаем поставку цельных шестиметровых стеклянных витражей и медных листов для отделки фасада», — рассказал Махонин.

Он напомнил, что в изначальном проекте все материалы для фасада были от зарубежных производителей, и пришлось проделать большую работу, чтобы их заменить, и не потерять в качестве.

Строительство галереи ведется в рамках Адресной инвестиционной программы Пермского края и федерального софинансирования. Ранее по поручению председателя правительства России Михаила Мишустина из бюджета РФ на возведение галереи было выделено 1,75 млрд руб. Работы стартовали весной 2021 года, завершить строительство планируется в 2023 году, а первая выставка должна состояться в 2024 году.

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