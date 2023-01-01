Реконструкцией стадиона «Юность» в Перми займётся «ЖБК-Строй» Компания выполнит работы почти за 2 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Подрядчиком для работ по реконструкции пермского стадиона «Юность» станет ООО «ЖБК-Строй». Объявленный конкурс был признан несостоявшимся, так как на него заявилась только одна компания. С ней и будет заключён контракт по начальной (максимальной) цене 1,978 млрд руб. Информация опубликована на портале госзакупок.

Напомним, поиски исполнителя на первый этап работ на объекте «Реконструкция стадиона «Юность» и ледового дворца спорта «Орленок», строительство открытой арены с искусственным покрытием» в краевом центре, начавшиеся в конце мая, должны были завершиться 5 июля. Однако объявление результатов отложили из-за жалобы, поданной в антимонопольную службу ООО «Лидер».

Как выяснил «Новый компаньон», претензии организации касались нескольких моментов. Во-первых, по мнению представителей компании «Лидер», в контракте ненадлежащим образом был установлен перечень возможных видов работ, которые подрядчик должен выполнить самостоятельно, без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств. Во-вторых, организация посчитала, что заказчик неправомерно установил конкретный размер обеспечения исполнения контракта — в размере 30% от начальной (максимальной) цены контракта (593 млн 404 тыс. 433 руб.).

Комиссия ФАС, рассмотрев жалобу, признала её частично обоснованной по пункту о ненадлежащем перечне работ и дала УКС Прикамья время для устранения выявленного нарушения.

По данным портала госзакупок, приостановка определения подрядчика снята 19 июля, и закупка переведена в статус «подписание заказчиком».

Подрядчик должен приступить к работам на объекте в конце июля 2023 года, а окончание работ планируется на ноябрь 2024 года.

Исполнителю предстоит полностью демонтировать здания трибун, осветительные мачты и наружные инженерные сети, создать конькобежный овал с системой искусственной наморозки льда, внутри овала расположить поля для игр в хоккей на траве и мини-футбол, на месте старых трибун построить четырёхэтажный спорткомплекс со вспомогательными и административными помещениями, с новыми трибунами на 1,6 тыс. зрительских мест и тремя спортивными залами. Общая площадь спорткомплекса составит более 9 тыс. кв. м (площадь поля — 5,9 тыс. кв. м).

Ранее сообщалось, что администрация Перми заключила контракт с ООО «ЖБК-Строй» на реконструкцию бывшего общежития по ул. Уральской, 110 (историческое здание швейцарского архитектора Ханнеса Мейера возле Цирка).

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