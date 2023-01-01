Максим Артамонов ФАС выдало предписание заказчику реконструкции стадиона «Юность» в Перми Жалоба компании «Лидер» была признана частично обоснованной Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

ФАС выдало Управлению капитального строительства Пермского края, которое выступает заказчиком работ по реконструкции стадиона «Юность» в Перми, предписание об устранении в контракте с подрядчиком выявленных нарушений.

Напомним, поиски исполнителя на первый этап работ на объекте «Реконструкция стадиона «Юность» и ледового дворца спорта «Орленок», строительство открытой арены с искусственным покрытием» в краевом центре начались в конце мая. Начальная (максимальная) цена контракта — 1 млрд 978 млн руб. Итоги должны были подвести 5 июля. Однако результаты закупки до сих пор не объявлены из-за жалобы, поданной в антимонопольную службу ООО «Лидер».

Как выяснил «Новый компаньон», претензии организации касались нескольких моментов. Во-первых, по мнению представителей компании «Лидер», в контракте ненадлежащим образом был установлен перечень возможных видов работ, которые подрядчик должен выполнить самостоятельно, без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств. Во-вторых, организация посчитала, что заказчик неправомерно установил конкретный размер обеспечения исполнения контракта — в размере 30 % от начальной (максимальной) цены контракта (593 млн 404 тыс. 433 руб.).

Комиссия ФАС, рассмотрев жалобу, признала её частично обоснованной по пункту о ненадлежащем перечне работ. Теперь УКС Прикамья необходимо в определённый законом срок устранить выявленное нарушение.

Ранее предполагалось, что победитель аукциона приступит к работам на объекте уже 20 июля 2023 года, а окончание работ планировалась на 16 ноября 2024 года.

Подрядчик должен полностью демонтировать здания трибун, осветительные мачты и наружные инженерные сети, создать конькобежный овал с системой искусственной наморозки льда, внутри овала расположить поля для игр в хоккей на траве и мини-футбол, на месте старых трибун построить четырёхэтажный спорткомплекс со вспомогательными и административными помещениями, с новыми трибунами на 1,6 тыс. зрительских мест и тремя спортивными залами. Общая площадь спорткомплекса составит более 9 тыс. кв. м (площадь поля — 5,9 тыс. кв. м).

В июне Пермский край и «Газпром» утвердили дорожную карту по реконструкции стадиона «Юность».

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