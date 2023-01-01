Из-за жалобы в ФАС приостановлено определение подрядчика реконструкции пермского стадиона «Юность» Жалобу подало ООО «Лидер» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

ФАС России приостановила определение подрядчика по итогам конкурса на выполнение работ по реконструкции пермского стадиона «Юность» в Перми. Это первый этап работ на объекте «Реконструкция стадиона «Юность» и ледового дворца спорта «Орленок», строительство открытой арены с искусственным покрытием» в краевом центре. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Заявки принимались до 21 июня. Итоги должны были подвести 5 июля. Начальная (максимальная) цена контракта — 1 млрд 978 млн руб.

На портале сказано, что «определение поставщика в части заключения контракта приостановлено по требованию контрольного органа». Известно, что в ФАС подало жалобу ООО «Лидер». В настоящий момент она рассматривается в антимонопольном ведомстве. Суть претензий организации не поясняется. «Новый компаньон» направил в антимонопольную службу запрос.

Напомним, предполагалось, что победитель закупки приступит к работам 20 июля 2023 года, а окончание работ планировалась на 16 ноября 2024 года (не позднее 486 календарных дней с даты заключения госконтракта).

В техзадании к конкурсу сказано, что подрядчик должен полностью демонтировать здания трибун, осветительные мачты и наружные инженерные сети, создать конькобежный овал с системой искусственной наморозки льда, внутри овала расположить поля для игр в хоккей на траве и мини-футбол, на месте старых трибун построить четырёхэтажный спорткомплекс со вспомогательными и административными помещениями, с новыми трибунами на 1,6 тыс. зрительских мест и тремя спортивными залами. Общая площадь спорткомплекса составит более 9 тыс. кв. м (площадь поля — 5,9 тыс. кв. м).

В июне Пермский край и «Газпром» утвердили дорожную карту по реконструкции стадиона «Юность».

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