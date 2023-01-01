Из-за жалобы в ФАС приостановлено определение подрядчика реконструкции пермского стадиона «Юность»
Жалобу подало ООО «Лидер»
ФАС России приостановила определение подрядчика по итогам конкурса на выполнение работ по реконструкции пермского стадиона «Юность» в Перми. Это первый этап работ на объекте «Реконструкция стадиона «Юность» и ледового дворца спорта «Орленок», строительство открытой арены с искусственным покрытием» в краевом центре. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
Заявки принимались до 21 июня. Итоги должны были подвести 5 июля. Начальная (максимальная) цена контракта — 1 млрд 978 млн руб.
На портале сказано, что «определение поставщика в части заключения контракта приостановлено по требованию контрольного органа». Известно, что в ФАС подало жалобу ООО «Лидер». В настоящий момент она рассматривается в антимонопольном ведомстве. Суть претензий организации не поясняется. «Новый компаньон» направил в антимонопольную службу запрос.
Напомним, предполагалось, что победитель закупки приступит к работам 20 июля 2023 года, а окончание работ планировалась на 16 ноября 2024 года (не позднее 486 календарных дней с даты заключения госконтракта).
В техзадании к конкурсу сказано, что подрядчик должен полностью демонтировать здания трибун, осветительные мачты и наружные инженерные сети, создать конькобежный овал с системой искусственной наморозки льда, внутри овала расположить поля для игр в хоккей на траве и мини-футбол, на месте старых трибун построить четырёхэтажный спорткомплекс со вспомогательными и административными помещениями, с новыми трибунами на 1,6 тыс. зрительских мест и тремя спортивными залами. Общая площадь спорткомплекса составит более 9 тыс. кв. м (площадь поля — 5,9 тыс. кв. м).
В июне Пермский край и «Газпром» утвердили дорожную карту по реконструкции стадиона «Юность».
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