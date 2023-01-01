Пермский край и «Газпром» утвердили дорожную карту по реконструкции стадиона «Юность»
Плановый срок окончания работ — декабрь 2024 года
На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и генеральный директор Фонда поддержки социальных инициатив «Газпрома» Владимир Приймак утвердили дорожную карту по реконструкции стадиона «Юность» по ул. Сибирской, 47 в Перми. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Напомним, в феврале 2023 года фонд выделил Пермскому краю 1,5 млрд руб. на модернизацию объекта. Для ускорения начала работ стадион передали из муниципальной в краевую собственность.
Сейчас идут конкурсные процедуры по определению подрядчика на проведение строительно-монтажных работ. Контракт с победителем планируется подписать этим летом. Устройство фундамента и монтаж каркаса должны начаться в 2024 году. Плановый срок окончания работ — декабрь 2024 года.
После реконструкции стадион «Юность» площадью свыше 9 тыс. кв. м будет использоваться круглогодично. Здесь оборудуют дорожки с искусственным намораживанием для занятий конькобежным спортом, заменят покрытие футбольного поля, реконструируют зрительские трибуны на более 1,6 тыс. мест.
Зимой на стадионе также можно будет заниматься хоккеем, шорт-треком и кёрлингом, а летом — хоккеем на траве, спортивными катаниями на роликовых коньках, бегом.
Добавим, компания ПАО «Газпром» направит 187 млн руб. на второй этап реконструкции набережной в Чайковском, а также при поддержке предприятия будет обновлен сад им. Гоголя в Перми.
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