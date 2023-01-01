Максим Артамонов Пермская гордума передала стадион «Юность» в краевую собственность Реконструкцию объекта планируют завершить к концу 2024 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На пленарном заседании Пермской городской думы депутаты приняли решение передать стадион «Юность» (ул. Революции, 27) и земельный участок под ним из муниципальной в краевую собственность. Этот объект собираются реконструировать до конца 2024 года.

Проект стадиона депутатам презентовал заместитель главы Перми Алексей Грибанов. Чиновник пояснил, что существующее здание будет демонтировано за четыре месяца, а новое построят за 20 месяцев.

В ходе обсуждения замминистра спорта Пермского края сообщила, что региональные власти подписали с «Газпромом» соглашение о выделении 1,5 млрд руб. для реконструкции стадиона «Юность». В соответствии с обязательствами, новый стадион должен быть сделан до конца 2024 года. Хотя на прошлой неделе на заседании профильного комитета гордумы начальник городского комитета по физической культуре и спорту Сергей Сапегин озвучил другой срок — конец 2024-го — начало 2025 года.

Презентация администрации Перми

Напомним, на месте стадиона планируется построить четырёхэтажный спорткомплекс со вспомогательными и административными помещениями, а также обновить футбольное поле. Общая площадь спорткомплекса составит более 9 тыс. кв. м (площадь поля — 5,9 тыс. кв. м). После реконструкции на стадионе будет искусственное покрытие.

По предварительным подсчётам, годовое содержание объекта будет обходиться в 80-100 млн руб.

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