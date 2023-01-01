Максим Артамонов В Перми к началу 2025 года чиновники пообещали построить новое здание стадиона «Юность» Ежегодное содержание объекта будет обходиться в сумму от 80 до 100 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми на месте стадиона «Юность» (ул.Революции, 27) планируется построить четырёхэтажный спорткомплекс со вспомогательными и административными помещениями, а также обновить футбольное поле. Ориентировочный срок реализации проекта — конец 2024 года — начало 2025-го. Об этом на заседании комитета Пермской гордумы по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами сообщил начальник городского комитета по физической культуре и спорту Сергей Сапегин.

Чиновник пояснил, что общая площадь спорткомплекса составит более 9 тыс. кв. м.(площадь поля — 5,9 тыс. кв. м). После реконструкции на стадионе будет искусственное покрытие.

Первым после доклада Сапегина высказался депутат Геннадий Сторожев. Он выступил против передачи стадиона в собственность края, обосновав это тем, что в Перми и так остаётся мало объектов в собственности города. Он отметил, что Пермь является краевой столицей и нужно поддерживать этот статус, особенно в преддверии 300-летнего юбилея.

Начальник городского комитета по физической культуре и спорту пояснил, что одно из условий предоставления финансирования из федерального фонда в том, что объект должен находиться в собственности региона. Кроме того, «ни для детей, ни для родителей, ни для физкультурников не важно, какое слово будет на вывеске — муниципальное учреждение или краевое».

Депутат Сергей Медведев задал вопрос, возможно ли возвращение объекта в собственность города после реализация проекта.

Сапегин пояснил, что администрация вернётся к обсуждению этого вопроса после завершения реконструкции, потому что тогда будут понятны и примерные расходы. Сейчас, по предварительным подсчётам, годовое содержание этого объекта будет обходиться в сумму от 80-100 млн руб. в год.

Председатель комитета по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами Михаил Бесфамильный поинтересовался о сроках реализации проекта.

«У нас реконструкция стадиона. То есть сносится здание с трибунами, на его месте возводится четырехэтажный комплекс с трибунами. На стадионе создаётся искусственное поле. Здание дворца спорта «Орлёнок» остается в муниципальной собственности, и его на данном этапе реконструкция не затронет. Предварительно по срокам — конец 2024 - начало 2025 года», — сказал Сапегин.

Члены комитета высказали пожелание, чтобы на новый стадион можно было попасть непосредственно из Парка Горького, а не обходть несколько сотен метров.

В итоге за проект решения проголосовали шесть депутатов, а один воздержался. Окончательное решение депутаты примут на ближайшем заседании Пермской городской думы 28 февраля.

О том, что перед началом реконструкции стадион «Юность» будет передан из муниципальной в краевую собственность, сообщил глава Перми Алексей Дёмкин во время пленарного заседания гордумы в ноябре прошлого года.

Проекты первого и второго этапов реконструкции стадиона «Юность» и ледового дворца спорта «Орлёнок» в 2022 году получили положительные заключения госэкспертизы. Проектную документацию изготовило ООО «ВерхнекамПроект». Департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми согласовал колерные паспорта ледового ДС «Орлёнок» и стадиона «Юность».





В ледовом ДС «Орлёнок» после реконструкции появятся две ледовые арены с искусственным льдом. Проектируемый стадион «Юность» можно будет использовать как в зимнее, так и в летнее время. Зимой на стадионе будут проводиться занятия по конькобежному спорту, хоккею с шайбой, шорт-треку, кёрлингу. Летом — тренировки по хоккею на траве, мини-футболу, роликовым конькам, бегу.





Реконструкция обоих объектов входит в перечень приоритетных проектов программы «Пермь-300». Их планируют закончить в 2023 году. Ранее стоимость реконструкции оценивалась в 1,8 млрд руб. Из них 1,5 млрд руб. выделит компания «Газпром».

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