Максим Артамонов
В Перми к началу 2025 года чиновники пообещали построить новое здание стадиона «Юность»
Ежегодное содержание объекта будет обходиться в сумму от 80 до 100 млн рублей
В Перми на месте стадиона «Юность» (ул.Революции, 27) планируется построить четырёхэтажный спорткомплекс со вспомогательными и административными помещениями, а также обновить футбольное поле. Ориентировочный срок реализации проекта — конец 2024 года — начало 2025-го. Об этом на заседании комитета Пермской гордумы по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами сообщил начальник городского комитета по физической культуре и спорту Сергей Сапегин.
Чиновник пояснил, что общая площадь спорткомплекса составит более 9 тыс. кв. м.(площадь поля — 5,9 тыс. кв. м). После реконструкции на стадионе будет искусственное покрытие.
Первым после доклада Сапегина высказался депутат Геннадий Сторожев. Он выступил против передачи стадиона в собственность края, обосновав это тем, что в Перми и так остаётся мало объектов в собственности города. Он отметил, что Пермь является краевой столицей и нужно поддерживать этот статус, особенно в преддверии 300-летнего юбилея.
Начальник городского комитета по физической культуре и спорту пояснил, что одно из условий предоставления финансирования из федерального фонда в том, что объект должен находиться в собственности региона. Кроме того, «ни для детей, ни для родителей, ни для физкультурников не важно, какое слово будет на вывеске — муниципальное учреждение или краевое».
Депутат Сергей Медведев задал вопрос, возможно ли возвращение объекта в собственность города после реализация проекта.
Сапегин пояснил, что администрация вернётся к обсуждению этого вопроса после завершения реконструкции, потому что тогда будут понятны и примерные расходы. Сейчас, по предварительным подсчётам, годовое содержание этого объекта будет обходиться в сумму от 80-100 млн руб. в год.
Председатель комитета по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами Михаил Бесфамильный поинтересовался о сроках реализации проекта.
«У нас реконструкция стадиона. То есть сносится здание с трибунами, на его месте возводится четырехэтажный комплекс с трибунами. На стадионе создаётся искусственное поле. Здание дворца спорта «Орлёнок» остается в муниципальной собственности, и его на данном этапе реконструкция не затронет. Предварительно по срокам — конец 2024 - начало 2025 года», — сказал Сапегин.
Члены комитета высказали пожелание, чтобы на новый стадион можно было попасть непосредственно из Парка Горького, а не обходть несколько сотен метров.
В итоге за проект решения проголосовали шесть депутатов, а один воздержался. Окончательное решение депутаты примут на ближайшем заседании Пермской городской думы 28 февраля.
О том, что перед началом реконструкции стадион «Юность» будет передан из муниципальной в краевую собственность, сообщил глава Перми Алексей Дёмкин во время пленарного заседания гордумы в ноябре прошлого года.
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