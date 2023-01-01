Максим Артамонов В Пермском крае полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП с пятью погибшими Трагедия случилась на трассе Большая Соснова — Частые Поделиться Твитнуть

Фото: Госавтоинспекция Прикамья

По факту смертельного ДТП на территории Большесосновского округа, в котором погибли сразу пять человек, следователь межмуниципального отдела МВД России «Очёрский» возбудил уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ — Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Прикамья.

Авария случилась 16 июля в 16:45. Водитель грузовика на 13 км автодороги Большая Соснова — Частые выехал на «встречку» из-за повреждённого колеса, в результате произошло столкновение с автомобилями «Чери», «Лада» и мотоциклом. В результате ДТП погибли водитель и три пассажира иномарки, а также водитель мотоцикла.

На место происшествия выезжали спасатели, полиция и скорая.

Водителя грузовика и пассажирку мотоцикла доставили в больницу.

После ДТП прокуратура взяла на контроль ход процессуальной проверки, организованной правоохранительными органами.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.