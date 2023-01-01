Максим Артамонов
В Пермском крае прокуратура проводит проверку по факту ДТП с пятью погибими
Авария случилась на трассе Большая Соснова — Частые
Прокуратура Большесосновского района начала проверку причин аварии, которая произошла 16 июля на автодороге Большая Соснова — Частые. Ведомство проверит как подрядчик соблюдал свои обязанности по содержанию и благоустройству трассы. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.
Авария случилась в 16:45 в воскресенье. Водитель грузовика выехал на «встречку» из-за повреждённого колеса, в результате произошло столкновение с автомобилями «Чери», «Лада» и мотоциклом. В результате ДТП погибли водитель и три пассажира иномарки, а также водитель мотоцикла.
На место происшествия выезжали спасатели, полиция и скорая.
Водителя грузовика и пассажирку мотоцикла доставили в больницу.
Теперь районная прокуратура взяла на контроль ход процессуальной проверки, организованной правоохранительными органами.
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