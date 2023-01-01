Максим Артамонов
В Пермском крае в ДТП с несколькими автомобилями погибли пять человек
Авария случилась в Большесосновском округе
Сегодня, 16 июля, в Большесосноском муниципальном округе на 13 км автодороги «Б.Соснова — Частые» произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. В результате аварии есть погибшие и пострадавшие. Их количество учтоняется. Об этом сообщили в пресс-служде ГУ МЧС России по Пермскому краю.
В ведомстве уточнили, в 16:45 минут в оперативную дежурную смену МЧС по региону поступило сообщение об аварии. На место происшествия выехали шестеро спасателей и две спецмашины для оказания помощи пострадавшим.
Как выяснилось, в аварию попали грузовик, два легковых автомобиля и мотоцикл.
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