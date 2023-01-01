Максим Артамонов В Пермском крае в ДТП с несколькими автомобилями погибли пять человек Авария случилась в Большесосновском округе Поделиться Твитнуть

Фото: ЧП Пермь

Сегодня, 16 июля, в Большесосноском муниципальном округе на 13 км автодороги «Б.Соснова — Частые» произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. В результате аварии есть погибшие и пострадавшие. Их количество учтоняется. Об этом сообщили в пресс-служде ГУ МЧС России по Пермскому краю.

В ведомстве уточнили, в 16:45 минут в оперативную дежурную смену МЧС по региону поступило сообщение об аварии. На место происшествия выехали шестеро спасателей и две спецмашины для оказания помощи пострадавшим.

Как выяснилось, в аварию попали грузовик, два легковых автомобиля и мотоцикл.

По уточнённым данным Госавтоинспеции Прикамья, авария произошла на 13 км автодороги. Водитель большегруза из-за повреждённого колеса выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилями «Чери», «Лада» и мотоциклом.



В результате ДТП погибли водитель и три пассажира иномарки, а также водитель мотоцикла. Водителя грузовика и пассажирку мотоцикла доставили в больницу.

Сейчас по факту происшествия проводится проверка.





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