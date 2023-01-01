Максим Артамонов В Пермском крае мошенники организовали сбор денег от имени родных обгоревшей девочки из Октябрьского Поделиться Твитнуть

В соцсети ВКонтакте появилась фейковая страница, которую создали якобы родные пострадавшей девочки из Октябрьского. Администраторы группы объявили сбор средств на лечение. Об этом сообщает 59.ru.

В то же время сразу после происшествия было создано несколько чатов по сбору средств: один во ВКонтакте, а другой в Telegram. В этих чатах состоят пользователи из разных территорий Пермского края и других российских регионов, они переводят разные суммы и пишут слова в поддержку девочки и её родственников.

При этом обоих чатах сбор средств ведется только на карту отца пострадавшей девочки Николая Николаевича Ш. Перевести деньги можно по номеру +7 908 242-90-95.

Напомним, преступление в отношении девочки произошло в ночь на 8 июля в Октябрьском. Её облил горючей жидкостью и поджёг знакомый подросток. По данным СМИ, несовершеннолетняя получила около 90% ожогов тела, а перед этим была изнасилована. Следователи пока не подтвердили последнее. Девочку нашёл утром сотрудник железной дороги рядом с рельсами. Он сообщил в полицию и скорую. Пострадавшую сначала отвезли в местную больницу, а затем на вертолёте транспортировали в Пермь, в реанимацию городской клинической больницы им. Гринберга.

Врачи до сих пор оценивают её состояние как крайне тяжёлое.

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