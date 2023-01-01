Максим Артамонов В Кочёво избрали нового спикера местной думы Им стал директор школы Руслан Бузинов Поделиться Твитнуть

Фото: Страница Руслана Бузинова ВКонтакте

На внеочередном заседании думы Кочёвского муниципального округа Пермского края был избран новый председатель — директор Юксеевской средней школы Руслан Бузинов. Также его делегировали в состав Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края. Об этом сообщает telegram-канал «На местах».

Прежний председатель думы Олег Кучевасов 23 июня досрочно прекратил полномочия в связи с переходом на должность заместителя главы администрации округа по инфраструктуре.

Сообщалось, что Кочёвская дума рассмотрит вопрос избрания нового спикера на заседании 8 августа, однако это произошло раньше.

Напомним, в июне досрочно покинули свои посты стразу три спикера. Так, кроме Кочёвской, решение досрочном прекращении полномочий руководителя приняла Суксунская дума. Спикер Николай Коряков заявил о досрочном уходе.

Также сменился спикер думы в Ильинском городском округе, где досрочно прекратил свои полномочия Юрий Носков. Его место заняла директор местной библиотеки Светлана Трапезникова, которая ранее работала руководителем постоянно действующей комиссии думы по вопросам социальной политики.

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