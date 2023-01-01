Максим Артамонов В Ильинском новым председаталем местной думы стала Светлана Трапезникова Прежний спикер досрочно сложил полномочия Поделиться Твитнуть

В Ильинском городском округе Прикамья 28 июня местная дума приняла решение о досрочном прекращении полномочий депутата, спикера думы Юрия Носкова. Об этом сообщает telegram-канал «На местах».

Новым председателем думы избрана Светлана Трапезникова, которая ранее занимала пост руководителя постоянно действующей комиссии думы по вопросам социальной политики. Трапезникова также является директором Ильинской межпоселенческой библиотеки им. А.Е. Теплоухова.

Светлана Трапезникова родилась в 1975 году в д. Зинки Ильинского района.

В 1992 году окончила Сретенскую среднюю общеобразовательную школу, а в 1995-м - Пермский областной колледж искусства и культуры по специальности "Библиотечное дело".

В 2010 году окончила Пермский государственный институт искусства и культуры по специальности "Библиотечно-информационная деятельность". С 4 мая того же года стала директором библиотеки в Ильинском.

Напомним, за последнюю неделю уже несколько председателей местных дум в Пермском крае досрочно сложили свои полномочия, например в Кочёво и Суксуне.

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