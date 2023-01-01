Максим Артамонов Председатель думы в Кочёво Олег Кучевасов решил досрочно покинуть свой пост Он займёт должность заместителя главы местной администрации и будет курировать вопросы инфраструктуры Поделиться Твитнуть

Фото: Страница Олега Кучевасова в соцсети ВКонтакте

В Кочёвской муниципальной округе Олег Кучевасов написал заявление о досрочном прекращении полномочий депутата и председателя местной думы. Причиной стал его переход на должность заместителя главы администрации округа по инфраструктуре. Об этом сообщает telergam-канал «На местах».

Кочёвская дума рассмотрит вопрос об избрании нового спикера на заседании 8 августа.

Напомним, ранее стало известно, что Суксунская дума приняла решение о досрочном прекращении полномочий депутата Николая Корякова и о прекращении им полномочий председателя законодательного органа. Причиной стал его переход на должность первого заместителя главы Суксунского округа. Новым председателем местной думы избран Владимир Гомзяков. До этого он занимал пост заместителя председателя думы.

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