Максим Артамонов
В Суксуне избран новый председатель местной думы
Им стал Владимир Гомзяков
Суксунская дума 22 июня приняла решение о досрочном прекращении полномочий депутата Николая Корякова и о прекращении им полномочий председателя законодательного органа. Причиной стал его переход на должность первого заместителя главы Суксунского округа. Об этом сообщает telegram-канал «На местах».
Новым председателем местной думы избран Владимир Гомзяков. До этого он занимал пост заместителя председателя думы.
Напомним, в начале июня депутаты думы Суксунского городского округа избрали нового главу. Муниципалитет возглавила бывший заместитель главы местной администрации, начальник финансового управления Вера Бунакова.
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