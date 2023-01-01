Максим Артамонов В Суксуне избран новый председатель местной думы Им стал Владимир Гомзяков Поделиться Твитнуть

Суксун / фото: perevalnext.ru

Суксунская дума 22 июня приняла решение о досрочном прекращении полномочий депутата Николая Корякова и о прекращении им полномочий председателя законодательного органа. Причиной стал его переход на должность первого заместителя главы Суксунского округа. Об этом сообщает telegram-канал «На местах».

Новым председателем местной думы избран Владимир Гомзяков. До этого он занимал пост заместителя председателя думы.

Напомним, в начале июня депутаты думы Суксунского городского округа избрали нового главу. Муниципалитет возглавила бывший заместитель главы местной администрации, начальник финансового управления Вера Бунакова.



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