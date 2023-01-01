Максим Артамонов Главой Суксуна стала Вера Бунакова Её выбрали депутаты местной думы Поделиться Твитнуть

Депутаты думы Суксунского городского округа избрали нового главу. Муниципалитет возглавила бывший заместитель главы администрации городского округа, начальник финансового управления Вера Бунакова. Об этом сообщает telegram-канал «На местах».

К исполнению полномочий главы она приступит с 9 июня.

В соответствии с Уставом муниципального образования срок полномочий избранного главы составляет пять лет.

Напомним, конкурсная комиссия из трёх кандидатов рекомендовала на рассмотрение депутатов Суксунского городского округа двух претендентов на пост главы: Веру Бунакову и заместителя главы администрации, начальника Управления капитального строительства администрации Екатерину Усову.

Документы для участия в конкурсе на должность главы Суксуна подавали три человека: Вера Бунакова, Екатерина Усова и бывший глава Ключевского сельского поселения Суксунского муниципального района Александр Малофеев.

Прежний глава Павел Третьяков в середине марта написал заявление об уходе. Депутаты Суксунского ГО приняли отставку 23 марта. Временно исполняющей полномочия главы округа была назначена Вера Бунакова.

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