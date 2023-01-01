Максим Артамонов

Главой Суксуна стала Вера Бунакова

Её выбрали депутаты местной думы

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Вера Бунакова Суксун

Фото: vk.com/portalsuksun

Депутаты думы Суксунского городского округа избрали нового главу. Муниципалитет возглавила бывший заместитель главы администрации городского округа, начальник финансового управления Вера Бунакова. Об этом сообщает telegram-канал «На местах».

К исполнению полномочий главы она приступит с 9 июня.

В соответствии с Уставом муниципального образования срок полномочий избранного главы составляет пять лет.

Напомним, конкурсная комиссия из трёх кандидатов рекомендовала на рассмотрение депутатов Суксунского городского округа двух претендентов на пост главы: Веру Бунакову и заместителя главы администрации, начальника Управления капитального строительства администрации Екатерину Усову.

Документы для участия в конкурсе на должность главы Суксуна подавали три человека: Вера Бунакова, Екатерина Усова и бывший глава Ключевского сельского поселения Суксунского муниципального района Александр Малофеев.

Прежний глава Павел Третьяков в середине марта написал заявление об уходе. Депутаты Суксунского ГО приняли отставку 23 марта. Временно исполняющей полномочия главы округа была назначена Вера Бунакова.

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