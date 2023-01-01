Максим Артамонов На пост главы Суксуна претендуют три кандидата Руководителя городского округа депутаты изберут 8 июня Поделиться Твитнуть

Вера Бунакова. Фото: Администрация Суксунского городского округа

Документы для участия в конкурсе на должность главы Суксунского городского округа Пермского края подали три человека: врио главы округа Вера Бунакова, заместитель главы Екатерина Усова и бывший глава Ключевского сельского поселения Суксунского муниципального района Александр Малофеев. Об этом сообщает telegram-канал «На местах».

Известно, что двое кандидатов, Бунакова и Усова, работают непосредственно в администрации Суксунского ГО. Первая — в должности начальника финансового управления, а вторая — начальником Управления капитального строительства.

Конкурс-испытание кандидатов состоится 29 мая. Местные депутаты должны избрать главу округа на заседании думы 8 июня.

Напомним, в середине марта стало известно, что прежний глава Павел Третьяков написал заявление об уходе. Депутаты Суксунского ГО приняли отставку 23 марта.

Временно исполняющей полномочия главы округа была назначена начальник финансового управления администрации Вера Бунакова.

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