Елена Синица
Депутаты Суксунского округа приняли отставку Павла Третьякова
Временно исполняющей обязанности назначена Вера Бунакова
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Депутаты Суксунского ГО приняли отставку Павла Третьякова с должности главы округа. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».
Теперь временно исполняющей полномочия назначена начальник финансового управления администрации Вера Бунакова.
О том, что Третьяков просит об отставке, стало известно 14 марта.
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