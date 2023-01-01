Елена Синица Депутаты Суксунского округа приняли отставку Павла Третьякова Временно исполняющей обязанности назначена Вера Бунакова Поделиться Твитнуть

Павел Третьяков / фото:suksun.ru

Депутаты Суксунского ГО приняли отставку Павла Третьякова с должности главы округа. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

Теперь временно исполняющей полномочия назначена начальник финансового управления администрации Вера Бунакова.

О том, что Третьяков просит об отставке, стало известно 14 марта.

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