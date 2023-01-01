Алёна Бронникова Заказавшую двойное убийство пермячку отправят на принудительное лечение Женщину признали невменяемой Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

Жительницу Перми, которая заказала в прошлом году убийство своей подруги и её пятилетней дочери, отправят на принудительное психиатрическое лечение. По информации Пермского краевого суда, по результатам экспертизы женщина признана невменяемой.

«В ходе расследования уголовного дела проведена психолого-психиатрическая экспертиза, по окончании которой комиссия специалистов пришла к выводу о невменяемости женщины ввиду наличия у нее психических расстройств. Пермячку будут лечить в стационаре интенсивного наблюдения», — сообщает ведомство в своём telegram-канале.

По информации пресс-службы женщина раскаялась в поступке и сообщила, что на неё оказывалось «сильное воздействие». По её словам, убивать ребёнка она не хотела.

Напомним, тела убитых женщины и девочки нашли в августе 2022 года вблизи п. Ласьва. В ходе следствия было установлено, что к совершению преступления причастна подруга погибшей из Перми, к которой они приехали в гости из Башкортостана. Обвиняемая уговорила своего знакомого за 100 тыс. руб. убить гостью.

Соучастники пригласили жертву в заранее арендованный дом в Краснокамском городском округе. В ночь на 18 августа 2022 года мужчина совершил убийство потерпевшей, а после задушил её дочь. Тела злоумышленники вывезли в лес и закопали в заранее приготовленной яме. Орудие преступления и личные вещи потерпевших выбросили в Каму. На прошлой неделе суд приговорил мужчину к пожизненному лишению свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил.





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