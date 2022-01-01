В Пермском крае задержаны подозреваемые в убийстве женщины и её пятилетней дочери По версии следствия, к убийству причастна подруга погибшей Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Пермском крае задержаны подозреваемые в убийстве женщины и её малолетнего ребёнка. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления МВД.

Жертвы преступления приехали в гости в Пермь из Башкотростана и пропали без вести.

22 августа в отдел полиции обратился мужчина, который сообщил, что его сестра 1977 г.р. с ребёнком 2007 г.р. уехала из Ишимбая (Башкортостан) в Пермь к подруге погостить и с 17 августа не отвечает на звонки.

Получив заявление, сотрудники угро приступили к поиску пропавших. Была опрошена местная 49-летняя жительница, у которой останавливались гости. Она подтвердила, что видела их, но после ссоры жительница Башкортостана якобы забрала ребёнка и уехала в неизвестном направлении.

Однако сыщики не поверили словам пермячки. Благодаря оперативно-розыскным мероприятиям было установлено, что эта гражданка вместе со своим знакомым 1982 г.р. сняли гостевой дом в п. Ласьва Пермского края. В него они привезли женщину с ребёнком и впоследствии убили «на почве личных неприязненных отношений по ранее имеющейся договорённости».

Как сообщили в следкоме, подозреваемый, вооружившись ножом, убил сначала мать, а потом задушил ребёнка.

Подозреваемые задержаны, в ходе допросов они подтвердили свою причастность к совершению особо тяжкого преступления, подозреваемая сообщила место сокрытия тел потерпевших, погибшие были обнаружены в лесном массиве.

По факту убийства в СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ «Убийство».

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