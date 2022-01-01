Женщина и её пятилетняя дочь, приехавшие в Пермь из Башкортостана, найдены убитыми На месте обнаружения тел сейчас работают следователи Поделиться Твитнуть

В Перми завершены поиски женщины и её малолетней дочери, приехавших в гости в Пермь из Башкортостана. Обе найдены погибшими с признаками насильственной смерти. Об этом сообщает 59.ru.

Известно, что 45-летняя жительница города Ишимбай и её пятилетняя дочь приехали в Пермь 17 августа, а на следующий день у обеих перестали быть доступны телефоны. 22 августа брат пропавшей обратился в полицию и в поисковые организации Прикамья.

Вечером 24 августа в отряде волонтёров имени Ирины Бухановой сообщили, что поиски окончены: женщина и её дочь найдены мёртвыми.

По данным портала, тела с признаками насильственной смерти были найдены в лесу недалеко от Перми. На месте обнаружения сейчас работают следователи.

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