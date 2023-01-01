Алёна Бронникова Индекс промышленного производства в Прикамье в 2023 году превысил показатель в 101% В течение двух лет планируется увеличить объёмы производства Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае зафиксирован рост индекса промышленного производства — за пять месяцев 2023 года он составил 101,3%. Во время доклада на заседании правительства региона 12 июля министр промышленности и торговли Прикамья Алексей Чибисов подчеркнул, что это связано с увеличением объёмов деятельности.

«Наши обрабатывающие производства наращивают объёмы выпуска и отгрузки готовой продукции. Добыча и переработка полезных ископаемых восстановилась и показывает уверенный рост», — отметил он.

В рамках реализации проекта промышленной кооперации в течение ближайших двух лет планируется удвоить объёмы отгрузки. Всего создано более 40 дорожных карт, куда вовлечены 540 производителей в секторе машиностроения, химии и обрабатывающей промышленности. В числе заказчиков пермских предприятий насчитывается 42 крупнейших холдинга, в том числе пять зарубежных.

Кроме того, он отметил, что к маю текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого — на 13% выросло и количество за сотрудников предприятий. Численность работников составила более 230 тыс. чел. Средняя зарплата в марте оказалась на уровне 61,6 тыс. руб.

Как отметил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, росту объёмов способствует совместная работа власти с предприятиями, а также участие в бизнес-миссиях и форумах. Таким образом у пермских компаний есть возможность получить дополнительное финансирование и найти заказчиков продукции.

Накануне, 11 июля, на форуме в Екатеринбурге делегация от Пермского края под руководством губернатора региона подписала ряд соглашений по инвестированию проектов. Среди них — вклад в производство кабельной продукции «ЭЛКА-Кабель» от федерального Фонда развития промышленности на сумму 500 млн руб. и финансирование строительства нового корпуса техникума на 100 млн руб. от «ВСМПО-АВИСМА».





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