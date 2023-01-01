Алёна Бронникова Кабельный завод в Перми получит 500 млн рублей от ФРП на расширение производства Льготный заём предоставлен под 1% годовых Поделиться Твитнуть

ООО «Опытно-конструкторское предприятие «ЭЛКА-Кабель»

Архив ИД «Компаньон»

Федеральный Фонд развития промышленности (ФРП) предоставит 500 млн руб. под 1% годовых пермскому заводу «ЭЛКА-Кабель» для увеличения объёмов производства кабелей специального назначения. Соответствующее соглашение заключили руководители организаций на площадке международной промышленной выставки «ИННОПРОМ» в Екатеринбурге, сообщается на сайте правительства Пермского края.

Дополнительное финансирование позволит запустить вторую и третью очереди цеха по выпуску кабелей для сложных условий эксплуатации, как на Крайнем Севере. В производстве предприятие использует изоляционные и проводниковые материалы собственной разработки, что снижает стоимость продукции и увеличивает её надёжность. Кроме того, запуск дополнительных очередей позволит создать 30 новых рабочих мест.

Как уточняет пресс-служба правительства Прикамья, при производстве будет использоваться, в основном, отечественное сырьё. Планируется, что уровень локализации составит около 90%, общий бюджет инвестпроекта превысит 740 млн руб.

ООО «Опытно-конструкторское предприятие «ЭЛКА-Кабель» зарегистрировано в апреле 2013 года. Занимается разработкой, производством и продажей кабельной продукции, предлагает персональные решения в области изготовления кабелей и проводов для предприятий нефтегазового и горнодобывающего комплекса, энергетики и электрификации, металлургической промышленности и строительных организаций.





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