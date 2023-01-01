«ВСМПО-АВИСМА» потратит 100 млн рублей на строительство нового корпуса техникума в Березниках Подписано соответствующее соглашение с краевыми властями Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба правительства Пермского края

На международной промышленной выставке «ИННОПРОМ» 11 июля краевые власти и крупнейший мировой производитель титана ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере образования.

Документ подписали и.о. гендиректора предприятия Николай Мельников и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Соглашение закрепляет договорённости о реализации проекта строительства нового учебно-лабораторного корпуса Березниковского политехнического техникума и общежития для иногородних студентов в Березниках. Инвестиции предприятия в проект составят 100 млн руб.

Ещё в прошлом году во время VII Пермского инженерно-промышленного форума региональные власти подписали соглашение о создании единого консорциума, который объединил бы предприятия Верхнекамья. В него вступили крупнейшие заводы региона: ПАО «Уралкалий», ООО «ЕвроХим — Усольский калийный комбинат», ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» и АО «Березниковский содовый завод». Это объединение было создано, чтобы развивать инфраструктуры политехнического техникума в Березниках.

Как отметил глава региона, для Пермского края важно взаимодействовать с крупнейшими предприятиями Прикамья и привлекать их для реализации социально значимых инфраструктурных проектов.

Строительство нового корпуса техникума в Березниках позволит решить проблему дефицита кадров технических и инженерных специальностей, считают краевые власти. Также это поможет расширить возможности для молодёжи получить качественное образование внутри региона с последующим трудоустройством на территории Прикамья.

Новое здание будет рассчитано на 500 мест. В корпусе разместятся современные учебные аудитории, мастерские и лаборатории, физкультурно-спортивный блок, библиотечно-информационный центр, актовый зал и столовая. Общежитие для иногородних студентов предполагается построить на 400 мест. Сейчас при техникуме функционируют два общежития общей вместимостью порядка 310 мест.

Сейчас в техникуме учатся более 1,5 тыс. студентов. В нём готовят лаборантов по контролю качества сырья и реактивов, других технических специалистов.

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