Максим Артамонов В Перми полностью открыто движение по Коммунальному мосту Сейчас продолжается ремонт тротуаров по направлению к центру города Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба администрации Перми

Как сообщили в пресс-службе мэрии Перми, с сегодняшнего дня движение на Коммунальном мосту полностью открыто. Подрядчик завершил замену покрытия проезжей части. Это позволило открыть движение по всем полосам.

Однако работы по ремонту моста ещё не закончены, сейчас продолжаются работы на тротуаре по направлению к центру города, отметили мэрии.

Напомним, в мае движение транспорта по Коммунальному мосту было частично ограничено в связи с ремонтом, что вызывало в часы пик автомобильные пробки в 9-10 баллов. Власти обещали, что к 12 июня подрядчик выполнит большую часть работ на объекте и движение будет восстановлено по всем четырём полосам моста. Позднее из-за недовольства автомобилистов и ремонта ул. Спешилова работы на мосту были приостановлены.

Все работы по ремонту проезжей части на мосту планировалось завершить до середины июля.

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