Власти Перми прокомментировали автомобильные пробки на Коммунальном мосту Из-за ремонта транспорт пустили по двум полосам вместо четырёх Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Глава Перми Алексей Дёмкин поставил задачу к Дню города, 12 июня, выполнить большую часть работ по обновлению покрытия Коммунального моста. После подрядчику останется укрепить покрытие въездной группы в город. Об этом сообщили в городской администрации.

Напомним, в ночь на 11 мая от асфальтирования подъездов к мостовому переходу рабочие перешли к фрезерование покрытия самого моста, в связи с этим движение транспорта пришлось существенно ограничить: его пустили по двум полосам вместо четырёх. Одна — по направлению из города, другая — в город.

В связи с этим сегодня утром в районе моста образовалась 9-бальная автомобильная пробка.

Пермяков просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут. Обычно требуется 2-3 дня, чтобы водители адаптировались к ограничениям и транспортная обстановка нормализовалась, добавили в мэрии.

К 12 июня планируется восстановить движение по всем четырём полосам моста.

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