В Перми зафиксированы 9-балльные автомобильные пробки Общественный транспорт отстаёт от графика на 20 минут Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», утром 11 мая улицы Перми оказались загруженными автомобилями на 9 баллов. По системе, принятой сервисом, это означает, что «город стоит».

В настоящее время хуже всех обстановка в районе Коммунального моста, где ведутся ремонтные работы, и на прилегающих к нему улицах Попова и Спешилова. В Гортрансе рассказали, что из-за этой пробки автобусные маршруты № 6, 7, 15, 20, 33, 35, 41, 46, 49, 53 и 60 уже отстают от графика на 20 минут.

Также затруднено движение на участках строительных работ на пересечении ул. Столбовой с ш. Космонавтов, на улицах Малкова и Боровой.

Автомобилистам советуют искать пути объезда наиболее загруженных участков улиц.

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