Вечером 11 мая Пермь снова сковали 9-балльные пробки Поделиться Твитнуть

Иван Петров

По данным сайта «Яндекс Карты», в Перми вечером 11 мая зафиксированы автомобильные пробки в 9 баллов. По системе, принятой сервисом, это означает, что «город стоит».

Заторы наблюдались на Коммунальном мосту, улицах Спешилова, Борцов Революции, Попова, Луначарского, Пушкина, Ленина, Куйбышева, Пермской, Екатерининской, Газеты «Звезда», Комсомольском проспекте.

Иван Петров

Напомним, утром в четверг в краевом центре также фиксировались автопробки. Одной их причин дорожных заторов стал начавшийся на Коммунальном мосту ремонт дорожного полотна — с 11 мая для движения здесь открыты только две из четырёх полос.

Пермяков просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут. Обычно требуется 2-3 дня, чтобы водители адаптировались к ограничениям и транспортная обстановка нормализовалась, добавили в мэрии. К 12 июня планируется восстановить движение по всем четырём полосам моста.

Иван Петров

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