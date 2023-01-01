Вечером 11 мая Пермь снова сковали 9-балльные пробки
По данным сайта «Яндекс Карты», в Перми вечером 11 мая зафиксированы автомобильные пробки в 9 баллов. По системе, принятой сервисом, это означает, что «город стоит».
Заторы наблюдались на Коммунальном мосту, улицах Спешилова, Борцов Революции, Попова, Луначарского, Пушкина, Ленина, Куйбышева, Пермской, Екатерининской, Газеты «Звезда», Комсомольском проспекте.
Напомним, утром в четверг в краевом центре также фиксировались автопробки. Одной их причин дорожных заторов стал начавшийся на Коммунальном мосту ремонт дорожного полотна — с 11 мая для движения здесь открыты только две из четырёх полос.
Пермяков просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут. Обычно требуется 2-3 дня, чтобы водители адаптировались к ограничениям и транспортная обстановка нормализовалась, добавили в мэрии. К 12 июня планируется восстановить движение по всем четырём полосам моста.
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