Елена Синица В Перми на Коммунальном мосту открыли движение по всей ширине проезжей части О том, когда работы возобновятся, проинформируют позднее Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми на Коммунальном мосту возобновлено движение транспорта по всей ширине проезжей части. Об этом сообщает пресс-служба администрации Перми в своих социальных сетях.

«Подрядчик завершил работы на ранее закрытой части моста, что позволило её открыть. Движение по всем полосам открыли на время ремонта ул. Спешилова для минимизации транспортных заторов», — говорят в администрации города.

О том, когда работы возобновятся, власти проинформируют дополнительно.





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