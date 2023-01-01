Максим Артамонов И.о. заместителя главы Перми назначена Мария Норова В мэрии она руководит департаментом градостроительства и архитектуры Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Врио главы Перми Ольга Андрианова назначила и.о. вице-мэра руководителя департамента градостроительства и архитектуры городской администрации Марию Норову. Об этом сообщается на сайте мэрии.

«После того как Андрианова стала врио, Норова стала и.о. зама», — пояснили «Новому компаньону» в пресс-службе мэрии.

Напомним, Ольгу Андрианову назначили временно исполняющей обязанности главы Перми 27 июня. Она сменила на этом посту Алексея Дёмкина, который досрочно сложил полномочия и перешёл на работу в краевое правительство. Конкурс по выбору нового главы Перми состоится 17 августа.

Мария Норова родилась в Перми, имеет высшее образование — окончила с отличием Российский государственный торгово-экономический университет (Москва) по специальности «Специалист коммерции».

С 2003 года работает в органах власти, занимала руководящие должности в министерстве по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края.

С марта 2016-го по январь 2018 года занимала должность заместителя министра по управлению имуществом и земельным отношениям. С февраля 2018 стала и.о. начальника городского департамента градостроительства и архитектуры, а позднее избавилась от приставки и.о.

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