Максим Артамонов В Перми проходит доследственная проверка по факту гибели двух детей в Мулянке Они приехали туда на велосипедах без взрослых Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

Пермский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Пермскому краю начал проверку по факту гибели в Мулянке двух детей 2012 г.р. Об этом сообщили в пресс-службе следкома по региону.

По предварительным данным, днём 5 июля двое детей без присмотра взрослых приехали на велосипедах к реке Мулянке около д. Крохово. Там они решили искупаться в не предназначенном для этого месте, в результате чего утонули.

Позже тела погибших нашли и достали из воды поисково-спасательные отряды.

Следователи уже осмотрели место происшествия. Назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы, устанавливаются все обстоятельства гибели детей.

В следственном комитете напоминают взрослым: чтобы избежать несчастных случаев, не оставляйте детей одних без присмотра. Дети должны находиться в зоне постоянной видимости и внимания, когда они находятся в воде или играют в непосредственной близости от нее, советуют в ведомстве.

Всех очевидцев несчастных случаев на водном объекте просят звонить в «службу спасения» — 112.

С наступлением тёплой погоды в Прикамье участились несчастные случаи на воде. Так, 3 и 4 июля в Каме и Обве утонули двое мужчин. А из Мотовилихинского пруда в Перми женщина вытащила захлебнувшегося ребёнка.

Сейчас в Перми усилен контроль безопасности на пляжах.





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