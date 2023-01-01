Максим Артамонов В Перми усилен контроль безопасности на пляжах В местах отдыха у воды дежурят спасатели и проводит обходы полиция Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Чиновники администрации Орджоникидзевского района и полицейские, а также специалисты КДН и спасатели провели обход пляжа в районе КамГЭС. Отдыхающим рассказали о правилах безопасности на водных объектах. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Перми.

Такие обходы городских мест отдыха у воды проводятся регулярно, поскольку на пляжах находится много детей без родителей. Основная задача выездных проверок – рассказать родителям о необходимости следить за своими детьми, не отпускать их одних к реке.

Напомним, 4 июля на Мотовилихинском пруду Перми был предотвращён несчастный случай. Семилетний мальчик оказался в воде без присмотра взрослых и начал тонуть, но его сразу подхватила находящаяся рядом женщина. Матросы-спасатели тут же провели сердечно-лёгочную реанимацию, и ребёнок пришёл в себя. Затем приехала скорая помощь.

По словам главы администрации Орджоникидзевского района Евгения Карабатова, содержание мест отдыха у воды осуществляется районными администрациями. В этих местах оборудованы стационарные посты спасателей, также регулярно для разъяснительной и профилактической работы привлекаются полиция и КДН.

Сейчас на пляже у КамГЭС дежурят четыре матроса-спасателя, но штат планируется расширить до 7 человек. А с мая по июнь Комиссия по делам несовершеннолетних Орджоникидзевского района провела уже 47 рейдов по местам отдыха у воды. Там купались более 100 подростков без родителей.

Всего в этом сезоне работают четыре организованных места для отдыха у воды: на правом берегу Камы в районе Коммунального моста, на Мотовилихинском пруду, в районе ж/д станции «КамГЭС» и на левом берегу залива Сылвы в п. Новые Ляды. К дежурству на организованных местах отдыха у воды привлечено 75 спасателей.

Все эти места оборудованы в соответствии с требованиями безопасности. Там постоянно работают посты спасателей и установлены соответствующие предупреждающие знаки.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.