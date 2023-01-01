Алёна Бронникова За два дня на территории Пермского края в Каме и Обве утонули двое мужчин Заявления о происшествиях поступили 3 и 4 июля Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В п. Уральском Нытвенского городского округа 4 июля сотрудники региональной службы спасения достали из Камы утонувшего мужчину. Как сообщили в министерстве территориальной безопасности Прикамья, информация о происшествии поступила 4 июля в 10 утра.

«Для проведения водолазного поиска к месту происшествия незамедлительно выехали поисково-спасательные группы Пермской краевой службы спасения в количестве шести спасателей и двух единиц техники. В ходе поисковых мероприятий на Каме водолазами проведено четыре спуска, обследовано место происшествия», — сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщает ВЕТТА, погибшему было 34 года.

Накануне, 3 июля, похожий случай произошёл на р. Обва в с. Рождественск Карагайского муниципального округа. Информация о происшествии поступила в 11:45 в службу Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Пермскому краю. Спасатели незамедлительно выехали на место, водолазы нашли погибшего мужчину.

Краевой минтербез напоминает о необходимости соблюдения правил безопасного поведения на воде и в местах массового отдыха населения у водоёмов для избежания трагических случаев.





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