В Перми в реке Мулянка утонул человек Тело пока не найдено Поделиться Твитнуть

Как сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю, 5 июля около 23.00 в оперативную дежурную смену поступила информация о происшествии в акватории Мулянки на территории краевого центра. Очевидцы сообщали, что в реке утонул человека.

К месту происшествия выехали трое спасателей. Тело пока не найдено. Поисковые мероприятия продолжаются.

С наступлением тёплой погоды в Прикамье участились несчастные случаи на воде. Так, 3 и 4 июля в Каме и Обве утонули двое мужчин. А из Мотовилихинского пруда в Перми женщина вытащила захлебнувшегося ребёнка.

В Перми усилен контроль безопасности на пляжах.

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