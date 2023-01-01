Максим Артамонов В Перми вынесли приговор посреднику во взятках экс-прокурору Константин Ульянов должен выплатить уголовный штраф 3,5 млн рублей Поделиться Твитнуть

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Кировский районный суд Перми 5 июля вынес приговор в отношении Константина Ульянова, сообщника бывшего прокурора Индустриального района Сергея Мурая. Ему назначено наказание в виде штрафа в 3,5 млн руб. Об этом «Новому компаньону» сообщили в приёмной судьи Ларисы Гунченко, которая рассматривала это дело.

Уголовное дело в отношении Ульянова поступило в районный суд в конце февраля прошлого года. Ему вменяют два эпизода посредничества во взяточничестве в крупном и особо крупном размерах. Интересы Ульянова в суде представляли адвокаты Екатерина Тряскина и Сергей Шляпин.

Приговор пока не вступил в силу. У гособвинения и защитников есть 15 дней на обжалование.

Из материалов уголовного дела следует, что обвиняемый с соучастником стали посредниками в получении прокурором взятки в крупном размере от руководителя компании, сотрудники которой обратились в прокуратуру с жалобами о невыплате зарплаты. В результате незаконных действий сообщников и при содействии прокурора в возбуждении уголовного дела в отношении руководителя предприятия по факту невыплаты заработной платы было отказано, сообщили в суде.

По данным предварительного следствия, подсудимый с соучастником передали прокурору взятку в особо крупном размере от руководителя компании, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по факту преднамеренного банкротства.

Гособвинитель попросил назначить подсудимому в качестве основного наказания 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а в качестве дополнительного наказания — штраф 40 млн руб.

Ранее, 16 июня этого года, подсудимый обратился к суду с последним словом. Он не признал свою вину.

Напомним, приговор в отношении бывшего прокурора Индустриального района Перми Сергея Мурая состоялся в июне 2022 года. Его приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу 10 млн руб. за коррупционные преступления. Однако в феврале 2023 года Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске отменил приговор и направил уголовное дело на новое рассмотрение в Дзержинский районный суд Перми.

Повторное рассмотрение началось 14 марта этого года. Тогда адвокат бывшего прокурора Михаил Постаногов заявил ходатайство об изменении своему подзащитному меры пресечения на домашний арест на время рассмотрения дела. Адвокат сослался на то, что в деле Мурая нет ни одного прямого доказательства его вины, а у него самого имеются заболевания сердечно-сосудистой системы. Но суд отклонил ходатайство. Мурай сейчас находится в СИЗО. Дело рассматривается в Дзержинском районном суде Перми.

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