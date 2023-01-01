В Кунгуре на привокзальной площади снова установили памятник Ленину Прежний разрушился в марте 2023 года Поделиться Твитнуть

фото: Владимир Чуприков

В среду, 5 июля, на привокзальной площади Кунгура Пермского края был установлен памятник основателю СССР Владимиру Ильичу Ленину. Об этом сообщил бывший мэр города Амир Махмудов.

По его словам, на площадь был перенесён памятник, стоявший ранее на ул. Карла Маркса. Сбор подписей жителей за перенос скульптуры организовал Кунгурский горком КПРФ. Было собрано около 2 тыс. подписей горожан.

Реставрацию, транспортировку и установку памятника провели железнодорожники.

фото: Владимир Чуприков

Напомним, в марте на привокзальной площади Кунгура обрушился памятник Ленину. Никто не пострадал. Фигура пролетарского вождя простояла там с начала 1950-х годов. Автор проекта неизвестен.

Пермский краевой комитет КПРФ обратился тогда к губернатору Пермского края Дмитрию Махонину и главе администрации Кунгурского МО Вадиму Лысанову с просьбой восстановить объект. Коммунисты также заявили, что расценивают ЧП «как осквернение исторической памяти и раскол общества».

Позднее выяснилось, что памятник был бесхозным, разрушился от старости и восстановлению не подлежит.

На месте монумента предлагалось разбить парк или установить фонтан.

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