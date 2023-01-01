Олег Антонов Коммунисты потребовали восстановить рухнувший в Кунгуре памятник Ленину Поделиться Твитнуть

фото: "СВИП Кунгур. Новости Кунгурского округа"

Пермский краевой комитет КПРФ обратился к губернатору Пермского края Дмитрию Махонину и главе администрации Кунгурского муниципального округа Вадиму Лысанову с требованием восстановить рухнувший на привокзальной площади Кунгура памятник В.И. Ленину, а также найти и наказать виновных в его разрушении. Обращение партии появилось в соцсетях.

Коммунисты Пермского края также заявили, что расценивают обрушение памятника «как осквернение исторической памяти и раскол общества». В заявлении указано, что в Пермском краевом комитете КПРФ взяли ситуацию под личный контроль.

Напомним, 29 марта около 15.00 в Кунгуре возле железнодорожного вокзала обрушился памятник Ленину. Никто не пострадал. Фигура пролетарского вождя была установлена в начале 1950-х годов. Автор проекта неизвестен.

В администрации Кунгура «Новому компаньону» прокомментировали ЧП так:

— Территория привокзальной площади принадлежит РЖД. Памятник на балансе муниципалитета не состоит. Участок не муниципальный. Решение о дальнейших действиях будет предпринимать владелец участка — железнодорожный вокзал.

В пресс-службе СвЖД нам заявили, что памятник на привокзальной площади не числится на балансе ОАО «РЖД».

«Во время традиционных весенних субботников работники Свердловской железной дороги по собственной инициативе ухаживали за памятником: очищали от грязи, осматривали и при необходимости обновляли (подкрашивали и восстанавливали разрушившиеся элементы)», — заявили в ведомстве, добавив, что после обрушения гипсовой пустотелой фигуры была проведена уборка.

«В ближайшее время будет обсуждаться вопрос восстановления памятника», — также отметили в пресс-службе.

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