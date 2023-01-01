Елена Синица В Кунгуре обрушился памятник Ленину Пострадавших нет Поделиться Твитнуть

фото: "СВИП Кунгур. Новости Кунгурского округа"

В Кунгуре возле железнодорожного вокзала обрушился памятник Ленину. Об этом сообщается в группе «СВИП Кунгур. Новости Кунгурского округа» в социальной сети ВКонтакте.





Как рассказали очевидцы ЧП, всё случилось около 15 часов, пострадавших нет.





«За пару минут до происшествия под ногами вождя лежала собака, которая благополучно ушла до падения. В результате никто не пострадал», — говорится в посте.





По данным местных властей, территория, где стоит памятник, принадлежит РЖД. Редакция «Нового компаньона» направила запрос в Пермское отделение Свердловской железной дороги.





Памятник Владимиру Ленину был установлен на Привокзальной площади Кунгура в начале 1950-х годов. Автор проекта неизвестен.





Пользователи соцсети активно обсуждают происшествие. Вот только некоторые из комментариев: «Устал», «Никто за ним не смотрит, вот и упал», «Коммунистам большой минус, не следят за своим вождём», «Новому времени требуется новый памятник».





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