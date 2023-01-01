РЖД: Упавший памятник Ленину в Кунгуре не числился на балансе железнодорожников В ближайшее время будет обсуждаться вопрос о восстановлении скульптуры Поделиться Твитнуть

фото: "СВИП Кунгур. Новости Кунгурского округа"

Памятник В.И. Ленину на привокзальной площади Кунгура Пермского края не числится на балансе ОАО «РЖД», об этом в ответе на запрос «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе СвЖД.

«Во время традиционных весенних субботников работники Свердловской железной дороги по собственной инициативе ухаживали за памятником: очищали от грязи, осматривали и при необходимости обновляли (подкрашивали и восстанавливали разрушившиеся элементы)», — заявили в ведомстве, добавив, что после обрушения гипсовой пустотелой фигуры была проведена уборка.

«В ближайшее время будет обсуждаться вопрос о восстановлении памятника», — также отметили в пресс-службе.

От администрации Кунгура официальных комментариев о случившемся до сих пор нет.

Напомним, 29 марта около 15.00 в Кунгуре возле железнодорожного вокзала обрушился памятник Ленину. Никто не пострадал. Фигура пролетарского вождя была установлена в начале 1950-х годов. Автор проекта неизвестен.





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