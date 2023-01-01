В Пермском крае найден погибшим уплывший на лодке 30-летний местный житель Он найден мёртвым Поделиться Твитнуть

Фото: Архив ИД «Компаньон»

Волонтёры поискового отряда им. Ирины Бухановой сообщили, что пропавший 26 июня 30-летний мужчина найден мёртвым, и попросили снять все ориентировки о поиске местного жителя. Обстоятельства его гибели не разглашаются.

Известно, что неделю назад молодой человек уплыл на лодке на правый берег Камы (напротив с. Нижние Муллы Пермского края) и пропал. В сообщении под постом тогда появился комментарий, что лодку якобы нашли посреди реки пустой.

Ранее сообщалось, что поисковики нашли живым заблудившегося в лесу 10-летнего мальчика. ЧП случилось в Губахинском округе недалеко от туристической стоянки в районе Сухого Лога.

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