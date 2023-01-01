В Пермском крае третьи сутки ищут уплывшего на лодке 30-летнего мужчину Особые приметы — ожоги от сварки на руках Поделиться Твитнуть

Волонтёры поискового отряда им. Ирины Бухановой обратились в соцсетях к жителям Прикамья с просьбой помочь в распространении информации о поиске пропавшего без вести 30-летнего Дмитрия Денисова.

Сообщается, что утром 26 июня молодой человек уплыл на лодке на правый берег Камы (напротив с. Нижние Муллы), и с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно. В сообщении под постом написано, что лодку, в которой якобы уплыл мужчина, нашли пустой.

«Всего один ваш репост — и, возможно, именно вы поможете человеку вернуться домой!» — сказано в сообщении.

Приметы пропавшего: рост 180 см, худощавое телосложение, светло-русые волосы, карие глаза. Особая примета: ожоги от сварки на руках.

Был одет в серую спортивную кофту, спортивные штаны, чёрные кроссовки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Дмитрия Денисова, просят звонить по телефонам 204-49-04 или 02 (102).

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