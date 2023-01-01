В Пермском крае остановлены поиски пропавшего в лесу 10-летнего мальчика Поделиться Твитнуть

Поиски ребёнка 10 лет, ушедшего с туристической стоянки в районе Сухого лога (посёлок Шумихинский Губахинского округа) остановлены, об этом сообщили в ПРОО «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой». Ребёнок найден живым. Эту информацию также подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Накануне сообщалось, что мальчик пропал около 20.00. Был объявлен срочный сбор волонтёров на его поиски.

В полиции добавили, что в настоящее время жизни и здоровью несовершеннолетнего ничего не угрожает. А в поисковом отряде поблагодарили всех за отклик и попросили снять репосты.

Тем временем, в Прикамье продолжается поиск 72-летнего Станислава Новосёлова. Мужчина 11 июня вышел с территории Белогорского монастыря в Кунгурском округе, и с тех пор его местонахождение неизвестно.

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