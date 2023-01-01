В Пермском крае вторую неделю ищут мужчину, покинувшего Белогорский монастырь
Волонтёры поискового отряда «Регион 59» просят помочь в поисках 72-летнего Станислава Новосёлова. Мужчина 11 июня вышел с территории Белогорского монастыря в Кунгурском округе Пермского края и с тех пор его местонахождение неизвестно.
Приметы пропавшего: невысокого роста (165 см), худощавого телосложения, носит бороду.
Был одет в чёрную кожаную куртку, синие джинсы, чёрные кроссовки и синюю бейсболку.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят звонить в полицию, или волонтёрам отряда 8 (912) 880-41-60.
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