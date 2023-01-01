В Средней Курье началось строительство сетей водоснабжения Работы должны завершиться к концу октября Поделиться Твитнуть

Министерство ЖКХ Пермского края

В Перми в м/р Средняя Курья на ул. Борцов Революции началась активная фаза строительства сетей водоснабжения. Работы проводит ООО «Вертикаль».

Как пояснили в МинЖКХ, подрядной организации предстоит проложить водовод протяжённостью 4,3 км и диаметром 300 мм. Новое сооружение позволит подвести централизованное холодное водоснабжение к 469 частным жилым домам и станет альтернативой строительству более 40 противопожарных резервуаров.

Ранее «Новый компаньон» писал, что цена заключённого контракта составила 260,4 млн руб. В лице заказчика выступило МП «Пермводоканал». Оплата работ будет осуществляться на 80% за счёт заёмных средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» и на 20% за счёт городского бюджета.

По плану монтаж последнего участка сети закончится к 29 октября. Гарантийный срок на объект устанавливается на пять лет.

В марте «Вертикаль» выиграла конкурс на строительство второй нитки водовода Гайва—Заозерье. Сумма контракта составила 294 млн руб.

По данным СБИС, ООО «Вертикаль» действует с мая 1992 года. Основным видом деятельности является строительство инженерных коммуникаций для водо- и газоснабжения. Компания принимала участие в 95 торгах и стала победителем в 50 из них. В прошлом году её доходы составили 1,1 млрд руб.





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