В Средней Курье началось строительство сетей водоснабжения
Работы должны завершиться к концу октября
В Перми в м/р Средняя Курья на ул. Борцов Революции началась активная фаза строительства сетей водоснабжения. Работы проводит ООО «Вертикаль».
Как пояснили в МинЖКХ, подрядной организации предстоит проложить водовод протяжённостью 4,3 км и диаметром 300 мм. Новое сооружение позволит подвести централизованное холодное водоснабжение к 469 частным жилым домам и станет альтернативой строительству более 40 противопожарных резервуаров.
Ранее «Новый компаньон» писал, что цена заключённого контракта составила 260,4 млн руб. В лице заказчика выступило МП «Пермводоканал». Оплата работ будет осуществляться на 80% за счёт заёмных средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» и на 20% за счёт городского бюджета.
По плану монтаж последнего участка сети закончится к 29 октября. Гарантийный срок на объект устанавливается на пять лет.
По данным СБИС, ООО «Вертикаль» действует с мая 1992 года. Основным видом деятельности является строительство инженерных коммуникаций для водо- и газоснабжения. Компания принимала участие в 95 торгах и стала победителем в 50 из них. В прошлом году её доходы составили 1,1 млрд руб.
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