Строительством второй нитки водовода Гайва–Заозерье в Перми займётся ООО «Вертикаль» Цена контракта составила более 294 млн рублей Поделиться Твитнуть

Победителем конкурса на выполнение работ по строительству второй нитки водовода Гайва—Заозерье в Орджоникидзевском районе Перми стало ООО «Вертикаль» (Пермь), об этом сообщили в региональном минзакупок.

Подрядной организации предстоит выполнить реконструкцию сетей водоснабжения для переключения 6 тыс. жителей микрорайона на Чусовской водозабор.

Цена контракта составила более 294 млн руб. Работы будут проведены в рамках федерального проекта «Чистая вода», 90% средств выделит федеральный бюджет.

Согласно условиям контракта, подрядчику предстоит проложить 11 км сетей, произвести санацию, пусконаладочные работы, а также обустроить автомобильную дорогу и провести благоустройство.

Работы начнутся в апреле 2023 года, а завершатся во втором квартале 2024 года.

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