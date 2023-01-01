Алёна Бронникова В Перми определён подрядчик на строительство сети водоснабжения в Средней Курье ООО «Вертикаль» должен завершить работы до конца 2023 года Поделиться Твитнуть

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Константин Долгановский

Власти Перми выбрали подрядчика для выполнения работ по строительству сети водоснабжения в микрорайоне Средняя Курья по ул. Борцов Революции Ленинского района. Согласно размещённому 21 апреля на сайте Госзакупок контракту, им стало ООО «Вертикаль».

Подрядчик приступил к работам 1 мая и должен их закончить до 3 декабря 2023 года. К монтажу трубопровода первых участков планируется приступить в конце мая — начале июня, монтаж последнего запланированного участка закончится 23-29 октября. В целом будет проложено более 4 км путей. Сейчас «Вертикаль» занимается подготовкой территории и разбивкой трассы. Гарантийный срок на объект устанавливается на пять лет.

Цена заключённого контракта составила 260,4 млн руб. В лице заказчика выступило МП «Пермводоканал». Оплата работ будет осуществляться на 80% за счёт заёмных средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» привлечённых денег Фонда национального благосостояния и на 20% за счёт городского бюджета.

В марте «Вертикаль» выиграла конкурс на строительство второй нитки водовода Гайва-Заозерье. Сумма контракта составила 294 млн руб.

По данным СБИС, ООО «Вертикаль» действует с мая 1992 года. Основным видом деятельности является строительство инженерных коммуникаций для водо- и газоснабжения. Компания принимала участие в 95 торгах и стала победителем в 50 из них. В прошлом году её доходы составили 1,1 млрд руб.

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